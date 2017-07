El delantero del Espanyol Felipe Caicedo ha viajado esta mañana a Roma, acompañado por su representante, para cerrar su fichaje por el Lazio, después de las conversaciones que han mantenido todas las partes en los últimos días.



El traspaso del internacional ecuatoriano está en la recta final y, si no se produce ningún contratiempo, podría concretarse en las próximas horas.



Felipe Caicedo no se ha entrenado con el primer equipo blanquiazul en las últimas sesiones, con permiso explícito de la entidad catalana.



El futuro del atacante, desde la pasada temporada, apunta lejos del Espanyol. En el mercado de invierno el adiós de Caicedo sonó con fuerza y el guión se ha mantenido.



El protagonismo del ariete con Quique Sánchez Flores fue menor en la 2016-17 y en el próximo curso la competencia arriba ha crecido, por lo que no se augura un cambio.



