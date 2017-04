A sus 32 años, Giorgio Chiellini disputa su decimoséptima temporada en el fútbol profesional. El italiano sabe que no le queda un largo tiempo jugando a este nivel, y es por eso que piensa en el futuro, como lo dejó notar con una reciente publicación a través de su cuenta de Facebook.

Y es que el defensor de la Juventus consiguió un éxito que no tiene que ver directamente con el pegarle a la pelota, sino con lo académico: Chiellini se graduó con honores en su Maestría de Administración de Empresas.

“Hasta el final. Este lema me acompaña en la cancha. Y me han apoyado durante estos años en los libros. ¡Alegremente me gradué!", escribió Giorgio Chiellini en Facebook, evidenciando su total felicidad.

Giorgio Chiellini Giorgio Chiellini, en la Universidad de Turín.

A su vez, la Juventus felicitó al defensor, que ganó el Mundial 2006 con Italia. "Chiellini ha discutido hoy en la Escuela de Administración y Economía de la Universidad de Turín, su tesis en Ciencias en Administración de Empresas, logrando una puntuación de 110 con mención de honor”, publicó en un post.

Giorgio Chiellini Giorgio Chiellini, con el trabajo de su investigación al modelo de negocio de Juventus.

