Barcelona continúa con planes de contingencia por si Neymar termina firmando por el PSG. La dirigencia catalana prácticamente ha obligado a los parisinos que paguen su cláusula de rescisión si es que desean que el brasileño se marche a Francia. ‘Ney’, por su parte, no tiene pensado forzar su traspaso no entrenando ni jugando para el Barza. Todo lo contrario. Quiere que todas las partes se encuentren beneficiadas son su venta.



Tras lo que parece su despedida con jugadores del Real Madrid, los culés han mirado la posibilidad de traer a Dybala, a lo que la Juventus prácticamente le han cerrado las puertas. ¿La razón? 120 millones de euros por el pase del delantero argentino, que fue figura ante el Barza en la Champions League como clave para su eliminación del torneo.



Por otro lado, la plantilla del Barcelona ha aterrizado en la capital catalana tras la gira norteamericana, y ahora disfrutará de tres días de fiesta, antes de volver a entrenarse el próximo miércoles.



Será el 2 de agosto cuando los hombres de Ernesto Valverde volverán a ejercitarse en doble sesión (9.30 y 18.30 horas) en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.



Tras saldar con victoria los tres amistosos disputados en Estados Unidos y proclamarse campeón de la Intenacional Cup, el Barça disfrutará de tres días de descanso a su vuelta a la Ciudad Condal.



A partir del próximo miércoles, los azulgranas empezará a preparar el trofeo Joan Gamper, que disputarán ante el Chapecoense brasileño en 7 de agosto, y la Supercopa de España, que volverá a enfrentarles al Real Madrid, el 13 (Camp Nou) y 16 de agosto (Bernabéu).



Quien no ha aterrizado en Barcelona ha sido el delantero brasileño Neymar da Silva, que ha volado desde Miami a Shanghái (China), donde mañana asistirá a un acto promocional representando al club catalán. Neymar prepara su salida de la entidad azulgrana, rumbo a París, donde le espera el PSG.



Jefferson Farfán cada vez mejor: marcó para Lokomotiv, pero lo terminaron anulándolo