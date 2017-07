¿Quién no recuerda el AC Milan de Kaká, Shevchenko, Seedorf, entre otras figuras que hicieron llegar al cuadro italiano a lo más alto de Europa? Bueno, desde que Marco Fassone - directivo elegido por el consorcio chino para enrumbar a la escuadra de Montella por el camino correcto- cogió el timón del equipo, las decisiones sobre fichajes, bajas y renovaciones tomó una nueva dirección.

¿Quiénes llegaron?



AC Milan se ha puesto la camiseta del equipo que más se ha movido en el mercado de pases. El equipo italiano quiere llegar a lo más alto de Europa en base a buenos fichajes y trabajo técnico-táctico.

Jugador Club de procedencia Modalidad Precio en euros André Silva Porto Traspaso 38 millones Andrea Conti Atalanta Traspaso 25 millones Hakan Calhanoglu Bayer Levcerkusen Traspaso Bayer Leverkusen Mateo Musacchio Villarreal Traspaso 18 millones Ricardo Rodríguez Wolfsburgo Traspaso 18 millones Franck Kessié Atalanta Préstamo 8 millones Antonio Donnarumma Asteras Tripoli Traspaso 1.5 millones Fabio Borini Sunderland Préstamo - Leonardo Bonucci Juventus Libre -

Los que se van



El AC Milan no solo ha invertido en fichajes, sino que también ha analizado la continuidad de varios de sus jugadores. Son 15 los jugadores que entre no renovación, préstamo y traspaso, no integrarán la plantilla de Vincenzo Montella.

Jugador Destino Modalidad Precio en euros Juraj Kucka Trabsonspor Traspaso 5 millones Diego López Espanyol Traspaso 1 millón Mateo Pessina Atalanta Traspaso 1 millón Luca Vido Atalanta Traspaso 1 millón Keisuke Honda Pachuca Libre - Andrea Poli Bologna Libre - Andrea Bianchimano Reggina Libre - Alessandro Plizzari Ternana Préstamo - Ameth Lo - Libre - Hachim Mastour - Libre - Nnamdi Oduamadi - Libre - Mario Pasalic Chelsea Terminó el préstamo - Lucas Ocampo Genoa Terminó el préstamo - Gerard Deulofeu Barcelona Terminó el préstamo con Everton - Matías Fernández Fiorentina Terminó el préstamo - Gianluca Lapadula Genoa Préstamo -

* Deulofeu pertenecía al Everton y fue prestado al Milan. Barcelona utilizó la recompra por 20 millones de euros.

Los que se quedan



Pocos son los jugadores que se quedan, y pocos serán los que se quedarán en la alineación titular que planea Vincenzo Montella. El que más resalta, sin duda, es Carlos Bacca. El delantero colombiano espera poder tener más protagonismo en Europa teniendo atrás de él un equipo que reme con la misma intensidad que él.

Jugador Posición Carlos Bacca Delantero De Sciglio Defensa Romagnoli Defensa Christian Zapata Defensa Ignacio Abate Defensa Leonen Vangioni Defensa Gabriel Paletta Defensa Luca Antonelli Defensa Ricardo Montolivo Volante Giacomo Bonaventura Volante José Sosa Volante Manuel Locatelli Volante Andrea Bertolacci Volante Suso Delantero Niang Delantero Patrick Cutrone Delantero

En total, El AC Milan ha gastado 130.50 millones de euros en incorporaciones, mientras que solo ha ingresado a sus arcas 8 millones. Estas cifras dejan las cosas claras: el fútbol debe prevalecer.



