Álvaro Morata regresó al Real Madrid procedente de Juventus en la pasada temporada. Fue suplente, aunque cuando entró por Karim Benzema rindió lo esperado. La pasada semana se comentó que el delantero tenía la intención de seguir en el cuadro blanco al caerse su pase al Manchester United, pero la situación ha dado un giro de 180 grados ya que podría pasar al AC Milan.

La Gazzetta dello Sport reporta en su edición de este lunes que las negociaciones para que el atacante pase al elenco 'rossonero' están más que avanzadas.

La dirigencia del AC Milan pagaría cerca de 70 millones de euros por el pase de Morata. Su vínculo sería por las próximas tres temporadas y ganaría 10 millones al año.

Morata jugó la pasada final de la Champions League. (Getty Images) Morata jugó la pasada final de la Champions League. (Getty Images)

"Está a un paso de llegar a Italia", es lo que informa. El citado medio indica que el ex Juventus ha cambiado su parecer de no ir a otro equipo italiano que no sea la Vecchia Signora en ese país.

El proyecto del AC Milan para la próxima temporada le hace ilusión. Este ya tiene entre sus filas a Ricardo Rodríguez, André Silva, Lucas Biglia, Leonardo Bonucci y otros destacados jugadores.

