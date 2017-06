De un momento todo cambió en el futuro de Gianluigi Donnarumma. Cuando parecía que su situación era irreconciliable con el AC Milan, el propio portero de 18 años ha salido al frente, a través de sus redes sociales, a anunciar que retomará negociaciones de renovación con el cuadro 'rossonero'.

Las últimas informaciones de la prensa italiana, aseguraban que Donnarumma estaba a punto de romper con su agente Mino Raiola, quien lo habría persuadido para no renovar con el Milan.



Sin embargo, el propio portero, que se encuentra con su selección en la Eurocopa Sub 21 -donde jugará instancias de semifinales- anunció por su cuenta de Instagram que se reunirá con el club milanista para tratar su renovación, y, lo más importante, dejó claro su "amor absoluto al Milan y a todos sus seguidores"

"Hoy, con mis tweets, he provocado un alboroto real, que no he querido generar y, por eso, me disculpo. Deseo reiterar mi amor absoluto por el AC Milan y sus seguidores. Ahora mi mente está con el equipo nacional, con el que espero hacerle un regalo (título) a todos los aficionados. Mi promesa es que, tan pronto como se termine el Campeonato de Europa, me reuniré con la sociedad, junto con mi familia y mi agente, para hablar de mi renovación", escribió el portero nacido en 1999.

@gigiodonna99 in Instagram 👏 Una publicación compartida de Gianluigi Donnarumma Fan Page (@donnarummateam) el 25 de Jun de 2017 a la(s) 1:49 PDT

Todo este revuelo, además, fue causado por un tuit de Donnarumma -al cual se refiere en su mensaje anterior- donde no había dejado del todo claro ni su futuro ni el de su agente, pero que finalmente aclaró.



"¡Donnarumma, Raoiola, ayer, hoy y mañana!", dijo el guardameta.



Ahora solo queda esperar el final del Europeo Sub 21, y ver si Donnarumma y Raiola llegan a un feliz acuerdo con el Milan, el mismo que, desde luego, no caería bien en el Real Madrid, que lo quería como a dé lugar.