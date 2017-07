Renato Sanches tiene todas las opciones para convertirse en uno de los flamantes fichajes del AC Milan. Karl Heinz Rummenigge, presidente del consejo directivo del cuadro bávaro, ha puesto al delantero portugués en el mercado de traspasos. Aunque todo tiene un precio para el cuadro alemán.

Y es que serán 48 millones de euros los que los 'rossoneros' deberán abonar para llevarse al campeón de la Eurocopa 2016 con su selección.

"También estamos dispuestos a negociar una cesión o algo más. Renato Sanches no va a tener muchos minutos esta temporada en el Bayern. Confirmo que AC Milan está interesado y no me parece mal 48 millones por su pase", dijo Rummenigge desde China tras el amistoso entre su club y Arsenal.

Asimismo, el directivo habló por Carlo Ancelotti respecto a la posibilidad que juegue en 2017-18. "No soy su entrenador, pero creo que necesita continuidad", añadió.