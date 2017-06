¿Se queda en Italia? El Barcelona parecía tener seguro el fichaje de su ex canterano Gerard Deulofeu, quien militó en la última temporada en el AC Milan, pero de pronto apareció la Roma, que intentará quitarle de las manos a los culés al delantero, a quien quieren como reemplazante de Mohamed Salah, ahora en el Liverpool.

El Barça tiene decidido ejercer la opción de re-compra por Deulofeu por 12 millones de euros, sin embargo, el cuadro capitalino de Italia estaría dispuesto a soltar 15 'kilos' por el atacante de 23 años.

Desde la web 'Romanews' informaron del interés de la Roma por el ex canterano culé, pero su representante, Ginés Carvajal, en declaraciones reproducidas por la misma página web, no dio demasiadas esperanzas.



"La Roma es un gran club, pero es una hipótesis", dijo Carvajal, quien tampoco quiere descartar nada todavía, más aún con Deulofeu disputando instancias finales con España en la Eurocopa Sub 21, donde podría, incluso, revalorizarse.