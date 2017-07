Fin de la novela Marco Verratti, pero no con final feliz para el Barcelona. El volante italiano, quien durante casi todo el mercado de fichajes estuvo situado en la órbita de los azulgranas, finalmente rompió su silencio, comunicó qué decidió sobre su futuro y hasta pidió perdón por las declaraciones de su agente.

Equipos de Primera: conoce a todos los clubes ascendidos en las cinco grandes ligas europeas [INFOGRAFÍA]

"Vi lo que mi agente dijo y sólo quiero decir que no son mis palabras en absoluto", dijo Verratti al medio oficial del PSG.



Luego siguió con lo muchos estaban esperando desde hace varias semanas: "Estoy emocionado de estar de vuelta. Quiero disculparme con todo el mundo, el club, mi presidente, los aficionados y los jugadores. Estoy muy feliz aquí", aseguró.

Verratti reiteró sus disculpas, pero sobre todo su compromiso con el club italiano, descartando así, todo tipo de posibilidades de partir al Barcelona o cualquier otro cuadro.



"Hemos pasado por algunas cosas en los últimos días. Estoy emocionado por estar de vuelta aquí y empezar a trabajar de nuevo. Sé que el club cree en mí y realmente quiero disculparme una vez más. No he hablado porque tengo mucho respeto por el PSG. Si he llegado a ser el jugador que soy hoy es gracias al PSG", sentenció el mediocampista.

De este modo, en el Camp Nou confirman lo que ya venían sospechando y ahora tendrán que poner en marcha su otro plan para cubrir el puesto que pensaron sería para Verratti. Ander Herrera y Paulinho, aparecen como las opciones.