Este jueves se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Champions League 2017-18. La cita en Mónaco no solo servirá para ver conocer la llave de cada conjunto, sino para que cuadros se reúnan por ciertos jugadores. Así, Barcelona y Juventus se juntarán por André Gomes.

El diario 'Mundo Deportivo' sostiene, en su edición digital, que las partes de ambos clubes discutirán el posible traspaso del volante portugués al campeón de la Serie A.

Juventus quiere a André Gomes en condición de préstamo, con opción de compra a final de temporada. Por el lado italiano irán Beppe Marotta y Fabio Paratici, mientras que por el culé se darán cita el presidente Josep Maria Bartomeu o Pep Segura.

La Vecchia Signora considera que el mediocampista luso puede servir como una pieza de recambio a lo largo de la temporada. Ya buscaron su fichaje hace un año, pero el 'Barza' se le adelantó.

No obstante, el campeón italiano no la tendrá fácil para contar con sus servicios. Manchester United de José Mourinho es otro de los clubes que ha despertado interés por el ex jugador del Valencia.

