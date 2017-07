Tras la venta de Leonardo Bonucci al AC Milan, en la Juventus se encuentran en la búsqueda de un central para cubrir ese puesto. Y al parecer, el elegido se encontraría en el Atlético de Madrid: el uruguayo José María Giménez, según señala La Gazzetta dello Sport.

De acuerdo al medio italiano, la 'Juve' ya se habría contactado Paco Casal, agente del jugador de 22 años, cuya cláusula ronda los 45 millones de euros, y que está en busca de recuperar la continuidad que ha perdido en el equipo del Diego Simeone.



De hecho, Giménez ha visto cómo Stefan Savić le ha quitado la titularidad y llegar a la Juventus es una posibilidad que se plantea. Aunque José María preferiría llegar a la Premier League.



José María Giménez

"Sueño con jugar en la Premier porque los partidos son muy parejos. Me gustaría ir, pero si el Atlético me hace contrato de por vida, me quedo. El Atlético me enseñó muchísimo desde el día que llegué. Soy un privilegiado de estar en este club. Los rumores de ofertas de pase los tomo con tranquilidad y siempre los hablo con mis representantes", declaró el jugador a Direct TV Uruguay.



¿Y en Inglaterra, a qué equipo?, las principales alternativas son el Arsenal y el Manchester United.