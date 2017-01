El último jueves, AC Milan y Torino se enfrentaron en un partido en el que Gianluca Lapadula hizo noticia. No por haber marcado un gol, tampoco por una jugada maravillosa, más bien por, según se ve en YouTube, por un escalofriante pisotón en la cabeza del ex Manchester City, Joe Hart.



Tal como se ve en el video de YouTube, cuando corrían los 20 minutos del primer tiempo, el delantero del AC Milan recibió un pase largo que finalmente no pudo controlar. Y con la velocidad que iba, tampoco pudo frenar y evitar la lesión de Hart.

Las imágenes del video de YouTube muestran la forma en que los tacos del botín de Gianluca Lapadula se impregnan en la cabeza de Hart. El exgolero del Manchester City quedó tendido en el suelo pidiendo atención médica.

Para fortuna de todos, el portero inglés recibió los cuidados necesarios, le pusieron una venda en la cabeza y pudo seguir jugando. YouTube nos muestra al final la victoria 2-1 del AC Milan sobre Torino por Copa Italia.



