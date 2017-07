Juventus no frena en cuanto a fichajes se refiere. Si el AC Milan logró reforzarse de una manera ejemplar, los turineses piensan en el futuro y en un equipo que pueda hacer frente tanto en la liga italiana como en la Champions League. Primero llegaron Douglas Costa, De Sciglio, Bernardeschi y Szczesny y ahora tienen meditado en reforzarse con un mediocentro que les dé garantías en la marca a nivel internacional para la próxima temporada.



Se trata de Blaise Matuidi, volante del PSG que no ha renovado contrato con el club parisino y no parece que vaya hacerlo. Los turineses se encontraban detrás de Matic y Emre Can, pero su elevada ficha no permitiría que se llegue a un acuerdo con el jugador como el club.



Matuidi, en cambio, beneficia al PSG como a la ‘Juve’. Para los italianos, se trata de un refuerzo que necesitaban para la próxima y para el cuadro parisino es un jugador para salir del ‘Fair Play Financiero’, el cual se ha comentado sobre la posibilidad de fichar a Neymar.



Ambos clubes se enfrentarán este miércoles por la International Champions Cup. ¿Quién ganará al final? Parece que no solo será un duelo para verse las caras, sino también para poder negociar sobre el volante de la Selección de Francia.



