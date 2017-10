Juventus vs. Lazio juegan este sábado en el Allianz Stadium de Turín por la fecha 8 de la Serie A. El partido, con el que el equipo de Massimiliano Allegri intentará darle caza al líder Napoli, está programado para las 11 de la mañana (hora peruana), y será transmitido en vivo y en directo para toda América Latina a través de la señal de ESPN 2 (625 DirecTV / 506 Movistar TV).

Tras el parón para los compromisos de las selecciones, la liga italiana reanudará el pulso a distancia entre el Nápoles, líder con el pleno de puntos (21) y el Juventus, que ocupa la segunda plaza con 19 unidades.

País Hora Perú 11:00 México 11:00 Colombia 11:00 Ecuador 11:00 Argentina 13:00

Los turineses abrirán el programa de la jornada el sábado en el Allianz Stadium contra el Lazio, cuarto clasificado, y buscarán prolongar su racha positiva ante ese rival, ya que no pierden en liga contra el conjunto romano desde 2002.



Pese a esa racha negativa, el Lazio logró arrebatarle al Juventus la Supercopa italiana el pasado agosto y las últimas grandes actuaciones del español Luis Alberto subieron su confianza de cara a la posibilidad de alcanzar una plaza en la próxima Champions League.



Será un choque particular entre dos grandes delanteras: Ciro Immobile y Luis Alberto en el Lazio, que suman 12 goles en este curso, y la pareja de argentinos Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala en el Juventus, que pusieron sus firmas en 13 dianas esta temporada.



Fuente: EFE



Juventus vs. Lazio: alineaciones probables.



Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Matuidi; D. Costa, Dybala, Mandzukic; Higuaín



Lazio: Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Leiva, Parolo, Lulic; Luis Alberto, Milinkovic-Savic; Immobile.