Maradona dispara contra Higuaín: la deficiencia que le critica en Argentina

Diego Maradona, al igual que su fútbol en la década de los 80 como los 90, siempre ha sido directo en todas sus declaraciones. El hombre quien fuera el mejor futbolista del mundo estuvo hace unos días en Nápoles y este martes lo hizo en Florencia, en donde dio declaraciones de Lionel Messi, Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín.



En los tres, el exvolante de la Selección Argentina tuvo elogios sobre su accionar en la actualidad. Sin embargo, en el último [Higuaín], Maradona señaló una deficiencia del delantero de la Juventus, quien traicionó los colores del Napoli como el corazón de Diego, quien fuese figura de ese equipo y quien siempre tuvo grandes palabras hacia Higuaín.



“’Pipita’ seguirá metiendo, es de una categoría distinta, pero no me gusta mucho su control de balón”, en referencia a sus partidos internacionales, especialmente con la camiseta de la Selección Argentina, dado que no le ha ido bien en sus últimos duelos con la albiceleste.



Sin embargo, Edgardo Bauza, actual técnico de Argentina, respaldó al delantero en entrevistas a medios de su país. El ‘Patón’ indicó que él debe tomar con calma su situación en el actual, así como también enfatizó que Mauro Icardi siempre será el tercer atacante de su equipo.



