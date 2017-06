"Las promesas no son suficiente", lamentó el centrocampista italiano Marco Verratti, que pidió a su club, el PSG, formar "un gran equipo" para la próxima temporada, en declaraciones aparecidas este sábado en 'La Gazzetta dello Sport'.



Verratti oficializó que quiere irse del PSG, pero la respuesta que le dieron es de pesadilla

"En la medida en que no me quiero ir a toda costa, lo que quiero ver es si esta vez hacen realmente un gran equipo", explicó al periódico deportivo italiano. "Si así fuera estaría feliz de quedarme", añadió el jugador, pretendido entre otros por el Barcelona.

"Cada año dicen que van a formar un gran equipo pero después se ven los resultados", lanzó el internacional italiano.



"Las promesas no son suficiente. Pero si esta vez el PSG con Henrique (nuevo director deportivo) hace realmente lo que dice, entonces estaré feliz de quedarme. A fin de cuentas nadie me obliga a irme", afirmó.

Llegado en 2012 a París, Verratti es hoy en día una de las estrellas del conjunto parisino.



En la noche del sábado, el jugador italiano desmintió en su cuenta de Instagram haber pronunciado esas palabras.



Marco Verratti Marco Verratti dejó este mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

"No he concedido entrevista a nadie y nunca he hablado con el PSG de la situación prefigurada en el artículo de esta mañana", escribió en las redes sociales. "Espero que dejéis de hablar sin saber nada, para todo hay un límite", apuntó.



'La Gazzetta dello Sport' mantuvo por su parte el contenido del artículo y que el jugador realizó esas declaraciones.