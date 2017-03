Mauro Icardi sobre la Selección Argentina: “¿Qué más tengo que hacer para estar?”

En los últimos meses, el nombre de Mauro Icardi siempre ha estado vinculado a dos temas: la Selección Argentina y su libro en donde se refería a los hinchas del Inter de Milán. El segundo caso parece haber llegado a su fin y ahora todo se centra en una posible convocatoria para esta fecha doble de Eliminatorias, en donde el delantero ha sido nombrado por el ‘Patón’ como su tercer atacante y ahora por las palabras del propio Mauro.



“Yo estoy listo para jugar, ¿qué más tengo que hacer? No compito con Higuaín, lo único que me preocupa es rendirle al Inter y quedarme muchos años en este club, como sucedió con Javier Zanetti”, señaló el atacante a los medios de prensa y en donde precisamente fue el propio ‘Pupi’ que lo castigó meses atrás por sus comentarios en su libro.



Argentina se enfrenta a la Selección de Chile y Bolivia (La Paz) en los partidos programados para el 23 y 28 de marzo. ¿Le llegará la oportunidad a Mauro Icardi? Es debatible. Muchos jugadores – no públicamente- no lo quieren y el propio Diego Maradona lo ha atacado más de una vez después de lo sucedido con el otro albiceleste, Maxi López. ¿Qué pasará?



Mientras tanto, Mauro Icardi ha señalado que tiene como ídolo a Gabriel Omar Batistuta y ha mostrado su respeto a Zanetti, histórico del equipo italiano. Inter visita el domingo a Cagliari por una nueva fecha de la Serie. Icardi – con 16 años- espera seguir acercándose a Higuaín, Dzeko y Belotti, los goleadores (19) del torneo italiano.



