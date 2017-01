La salida de Paulo Dybala de Juventus se podría dar a fines de la presente temporada. Ya es una estrella en la Serie A y eso ha hecho que los dos mejores equipos de la Liga Santander pongan sus ojos sobre él: Real Madrid y Barcelona.

Hasta hace días se desconocía si el internacional con la Selección de Argentina deseaba continuar en el torneo italiano. Este martes, El programa 'This is Fútbol' de la cadena COPE aseguró que el ex Palermo tomó la decisión de llegar a España.

El interés de Dybala por arribar al torneo español se debe para afrontar retos. Considera que su paso por la Serie A ya tiene fecha de caducidad y mira a futuro consagrarse en la Liga Santander.

Dybala podría recalar tanto en Real Madrid como Barcelona. (Getty Images) Dybala podría recalar tanto en Real Madrid como Barcelona. (Getty Images)

Sin embargo, la Vecchia Signora no la pondrá fácil para que se vaya. No espera menos de 90 millones de euros por su pase para así contratar a alguien de su nivel.

En sus dos temporadas en Juventus, Dybala ha marcado 69 goles en partidos oficiales. Se ha llevado la Supercopa, Serie A y Copa de Italia.

