La Roma encuentra trabas del Leicester City por los servicios de Riyad Mahrez. El delantero argelino pidió irse esta temporada del club, a lo que no ha podido hacer, dado los continuos rechazos del club sobre la oferta de la Roma de Monchi. El cuadro italiano no tiene pensado aumentar la oferta de 35 millones de euros sobre una de las figuras de la Premier League y ya tendría su plan B en la banca del Real Madrid: Lucas Vázquez.



De acuerdo a medios italianos, Lucas es pretendido por Monchi y se llegaría a ofertar por él hasta 35 millones de euros. ‘La Gazzeta dello Sport’ publicó la información en lo que sería el refuerzo estrella de los capitalinos para pelear en la presente Serie A contra la Juventus y el AC Milan, quien ha llegado a traer hasta 11 nuevas caras para el nuevo campeonato.



No obstante, de venderlo, el Real Madrid tendría varios problemas en su equipo B. A la salida de James Rodríguez, Álvaro Morata y hasta Pepe, quien se fue a Beskitas, el cuadro merengue vería bien mermado el equipo para una temporada en donde se pelea por tres objetivos: La Liga, Copa del Rey y la Champions League.¿Llegarán a vender a Lucas? Zidane terminaba usándolo más que al colombiano en la pasada temporada.



Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, encara el primero de los seis títulos que se juega en la nueva temporada en mejor situación que hace un año, para una Supercopa de Europa que se jugaba ante el Sevilla a la que llegó sin Keylor Navas, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Pepe ni Toni Kroos.



Para medirse al Manchester United de José Mourinho en Skopje (Macedonia), dispone Zidane de toda su plantilla y la única duda reside en el portugués Cristiano Ronaldo que no realizó la pretemporada con sus compañeros y llegará a la final de la Supercopa europea con tan solo tres entrenamientos con el grupo.



El buen estado físico que presentó Cristiano tras 37 días de vacaciones hace que todo sea posible e incluso que tenga minutos de Zidane, que tiene dos sesiones más de entrenamiento para decidir el equipo titular.



A diferencia de hace un año, en la final que el Real Madrid venció al Sevilla con el tanto postrero de Dani Carvajal, el técnico madridista dispone de todos sus efectivos y en esta ocasión sus problemas serán para cerrar una lista de convocados.



