El 'culebrón' que el italiano Antonio Cassano está protagonizando en el Hellas Verona vivió este lunes su último y quién sabe si definitivo episodio: el delantero anuncia que deja el club tras amenazar con hacerlo hace seis días y retractarse horas después.

"No tengo intención de abandonar el fútbol, simplemente no quiero seguir en este equipo", escribió el jugador en la cuenta de Twitter de su mujer Carolina.

"Físicamente me siento bien (...) pero mentalmente no estoy motivado para continuar con el club", agregó, sin precisar si tiene en mente fichar por otro equipo.



Cassano, de 35 años, anunció el pasado martes que dejaba el Hellas Verona -con el que había firmado 10 días antes- para echarse atrás horas más tarde.



"Esta mañana he tenido un momento de gran debilidad. Tuve una reunión con Fabio Pecchia (entrenador del equipo) y con el resto de compañeros para decirles que quería dejarlo", explicó a la prensa el pasado 18 de julio.



"Sentía nostalgia por no poder ver a mi familia, pero la dirección del club les ha hecho venir y ellos me han dado la fuerza para continuar", agregó entonces.



El Hellas Verona volvió la pasada temporada a la Serie A tras un año en la segunda categoría del fútbol italiano.



Víctima de un accidente cerebrovascular tras un partido disputado en octubre de 2011, Cassano fue operado con éxito de una malformación cardíaca pocos días después.



Exjugador de la Roma, el Real Madrid, el Milan, el Inter o el Sampdoria, 'Talentino' ha disputado 39 partidos con la selección de Italia en los que ha anotado 10 goles. AP.