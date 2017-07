"La mano de Dios" de Diego Maradona ante Inglaterra en el Mundial México 1986 es uno de los videos más vistos en YouTube sobre fútbol. El 'Pelusa' no solo es ídolo en su país, sino también en Nápoles donde sacó campeón al cuadro local en la Serie A.

Este miércoles, las autoridades de esa ciudad italiana le otorgaron la ciudadanía honorífica. Lo que no se esperaban era el tremendo festejo del ex delantero por este hecho.

En el exterior de un hotel en Nápoles, Maradona subió a un auto y empezó a cantar. Tanta fue su locura que mostró uno de sus pezones a todo el público. Las imágenes ya cuentan con miles de vistas en YouTube.

"Gracias también a los que no querían que venga aquí. No hay pueblo que me haya querido tanto como este", sostuvo en la ceremonia previa.