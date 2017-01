Toda Colombia se ha puesto de pie. Y no es para menos. No ha sido un golazo de Radamel Falcao ni de Carlos Bacca, sino de alguien que no está acostumbrado a marcar y mucho menos de esa forma. El defensa Jeison Murillo marcó un golazo de chalaca para el Inter de Milán en un duelo válido contra el Bolonia por la Copa Italia.



► Louis van Gaal anunció su retiro como entrenador de fútbol



El centro llegó desde la derecha, muchos no pensaban en el gol del equipo del técnico Stefano Pioli, la pelota se encontraba un poco lejos del arco y no había nadie bien posicionado para marcar de cabeza. Sin embargo, Murillo sorprendió a propios y extraños con un espectacular remate de chalaca que hizo que la estirada del rival sea imposible de detener.



Jeison Murillo no está acostumbrado a hacer goles. De hecho, no ha anotado uno solo en esta temporada con el Inter de Milán. Solo llevaba dos anotados en Serie A (Hellas Verona y Frosinone) en la temporada pasada, cuando llegó procedente del Granada.



El gol marcado en la Copa Italia ha provocado la euforia de todo el estadio Giuseppe Meazza. Un colombiano ha hecho delirar a todo un estadio como otros cracks en Europa.



