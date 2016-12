“No me sorprende. Hay algo ahora cuando se habla de fútbol, el producto final no es el sumatorio de los nombres si no de lo que hace cada nombre. El Madrid tiene una estructura totalmente definida donde a James le cuesta hacerse hueco”, fueron las declaraciones de Francisco ‘Pacho’ Maturana, respecto a James Rodríguez y las pocas opciones de jugar en el Real Madrid.

El exentrenador de la selección colombiana conversó también sobre Zinedine Zidane y las críticas que recibe desde el país cafetero por no colocar al número ‘10’ en el equipo. “El entrenador de un equipo tiene compromiso con el éxito pero no con las individualides. En Colombia, nos preocupamos mucho pero analizando desde lo estricamente futbolístico se da cuenta de que el espacio, para James es casi supeditado a la ausencia de alguno de la BBC”, señaló.

La opinión de James tras el Mundialito

También se le consultó a Maturana con relación a las polémicas declaraciones de James Rodríguez, tras el Mundial de Clubes, en donde dijo que tenía ofertas y, probablemente, partiría del Real Madrid. “Es un sentimiento que tiene pero hay que elegir bien el momento. Era un momento que no era para duelo, si no para abrazarse aunque no esté jugando y celebrar lo que habían conseguido. Él pensó que lo podía decir y lo dijo”, comentó el ex-estratega.

Es un tema que preocupa a todos los aficionados ‘cafeteros’. Los hinchas, en su mayoría, esperan que James Rodríguez abandone al cuadro merengue, a fin de que tenga más continuidad. La Juventus y el Chelsea han aparecido como opciones para el número ‘10’ merengue.

¿Tan sobrado? Ibrahimovic minimizó golazo a lo ‘Escorpión’ de Mkhitaryan

Los cracks del fútbol europeo que terminan su contrato en el 2017

LEE TAMBIÉN…