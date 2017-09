José Basualdo no solo conoce ‘La Bombonera’ como la palma de su mano, sino que también conoce de cerca al jugador peruano. Ese futbolista que la sabe pisar con el pie, trata de jugar con la pared y que parece traído del pasado con ese fútbol armónico de los 70. Ese peruano, que para la sorpresa del técnico argentino, Gareca ha sabido llevarlo al presente. Ahora corre, lucha, juega en equipo y pelea por el Mundial. El exdefensa de Boca le concedió una entrevista a Depor en donde habla del presente de su Selección y de lo que le espera a los peruanos en Buenos Aires el próximo jueves 05 de octubre.

¿Cuál es su análisis del Perú-Argentina? ¿En qué ayuda el cambio de estadio? ¿Cómo ve el partido en ‘La Bombonera’?

Para Argentina será un partido fundamental. Con el cambio de estadio, las expectativas son muy grandes. Perú, por su parte, viene de menor a mayor. Al mando de Gareca es un equipo que está creciendo. Llevó a los chicos a casi conseguir el milagro y ha sido fundamental para que los jugadores tomen conciencia de soñar con el Mundial. Pienso que será un partido muy difícil para ustedes. Será un duelo muy cerrado. Argentina tiene la posibilidad de salir de la zona de repechaje y clasificar de forma directa, mientras que Perú tiene la posibilidad de llegar a un Mundial... ¡a un Mundial!



Usted que ha jugado en 'La Bombonera', ¿qué tan complicada es la presión de la gente? ¿Es tan difícil como se dice?

Perú tiene que saber manejar la ansiedad. Todas las canchas son muy parecidas, siempre habrá gente y ruido, pero el jugador de selección tiene que estar acostumbrado. Yo creo que el juego de Perú ocasionará silbidos y en algún momento hará que Argentina juegue mal. Eso es contraproducente y contra eso no puedes hacer nada. Le recomendaría a los jugadores peruanos que se pongan algodones en los oídos para que no escuchen el ruido y puedan compenetrarse en lo que tienen que hacer. Como te digo, ustedes deben saber manejar la ansiedad y jugar de la misma forma de los últimos partidos, para así tener chance de lograr un resultado importante en Buenos Aires.



Usted ya dirigió al peruano, ¿en qué le cambió el chip Gareca? ¿El peruano parece un jugador del presente en la actualidad?

​Primero les enseñó compromiso y luego le añadió sacrificio y a jugar en equipo. Ahora los resultados los ponen muy cerca de llegar a un Mundial después de mucho tiempo.

¿Por qué Argentina pasa por una crisis de resultados?

Esa pregunta nos hacemos todos los argentinos. Han pasado tres técnicos en los últimos años y no se encontró el equipo. Los jugadores rinden de manera individual, pero con la selección no sucede lo mismo. Es un problema que venimos arrastrando hace ya un tiempo atrás, y por eso tenemos la necesidad de salir de esta complicada situación frente a Perú.



Mientras que Perú vive un caso de 180 grados...

Claro, son la otra moneda, A raíz de esa confianza que depositaron en Gareca, ahora se ven los resultados de un trabajo a largo plazo, donde sino se logra la clasificación en estas Eliminatorias, lo conseguirán en la próxima. Acá no tiene nada que ver la suerte, sino el buen trabajo que realiza junto a su comando técnico.



¿Qué es lo que más la sorprendió del cambio del peruano?

El crecimiento de la parte física. Esta generación de futbolistas corre más que antes. Además, si le agregas técnica al buen juego demuestran, hace que los jugadores peruanos mejoren su juego.

¿Perú puede robarle puntos a Argentina?

Sí Argentina juega como tendría que hacerlo, no veo favorito a Perú. Sin embargo, si entra en dudas como lo hizo frente a Venezuela. tendrían alguna chance.

¿Y Perú podría hacerle entrar en dudas a Argentina?

Sí, Argentina no consigue el gol de la tranquilidad con el correr de los minutos, Perú podría aprovechar ese momento y matar. Tiene jugadores capaces para hacer daño y liquidar el partido. Lo han demostrado en todas estas Eliminatorias.