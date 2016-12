Lionel Messi era parte de un equipo que hasta hoy se recuerda en el Barcelona. Considera como la generación dorada, grandes jugadores aparecieron en este grupo tales como Gerard Piqué y Cesc Fábregas.

No obstante, no todos tuvieron la misma suerte y, aunque continúan jugando, no lo hacen en los principales equipos de Europa. Muchos de estos juegan en segunda división o en ligas menores del viejo continente. E incluso uno de ellos, quien acompañaba a Piqué en la zaga central, no continuó jugando al fútbol.

Un caso particular es el de Juanjo Clausí. El delantero era el encargado de patear los tiros libres en el equipo de La Masía, dejando como segunda opción a Lionel Messi. Actualmente, juega en el Unión Deportiva Castellonense, de la liga regional de Valencia.

Una fiesta en Liverpool: los de Klopp ganaron 4-1 por la Premier League

Con Claudio Bravo: el anti-once de la temporada de la Premier League

LEE TAMBIÉN…