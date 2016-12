Desde que fichó por Real Madrid en 2013, Isco ha visto como ha tenido poco protagonismo en el equipo del Santiago Bernabéu. Si bien es cierto que tiene clase de sobra con balón en sus pies, no es titular en el equipo de Zinedine Zidane y todo apunta a que podría llegar al Manchester City.

El diario AS reporta en su edición de este viernes que el conjunto inglés de Pep Guardiola ha puesto sus ojos sobre el malagueño para junio de 2017. Según el citado medio, es un pedido expreso del entrenador español.

Isco tiene contrato con su actual club hasta mediados del año 2018 y su opción de salida al Manchester City no estaría mal. Los merengues no esperarán hasta ese año para negociar ya que el jugador podría quedar libre y no dejar ni un euro a la dirigencia.

Si es que se genera una operación por el volante, la directiva blanca pediría cerca de 45 millones de euros por su pase. Le pagaron al Málaga 30 millones por sus servicios.

Esta no es la primera vez que los ‘citizens’ ponen sus ojos sobre Isco. Ya intentaron llevárselo en 2015 cuando era dirigido por Carlo Ancelotti. Sin embargo, desde España se negaron a negociar.

