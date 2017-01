El pasado lunes, Manchester United continuó con su racha ganadora en la Premier League al vencer como visitante al West Ham (2-0). Los goles del equipo de José Mourinho los marcaron Juan Mata y Zlatan Ibrahimovic.

Sin embargo, el resultado ha quedado de lado debido a una tragedia que ocurrió en el mismo cotejo. Resulta que un hincha de los Red Devils falleció en el London Stadium cuando presenciaba a su equipo.

El motivo del deceso del fanático del Manchester United se debió a que este cayó desde una de las tribunas del mencionado recinto. Al enterarse del hecho, el equipo rojo se manifestó a través de redes sociales y página web.

Everyone at Manchester United is deeply saddened following news one of our fans passed away after collapsing at yesterday’s game v West Ham.