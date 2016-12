Manchester United vs. Middlesbrough chocan este sábado por la jornada 19 de la Premier League, la última del año. Ambos equipos se enfrentan en Old Trafford desde las 10:00 a.m. con transmisión de DirecTV.

Los ‘Red devils’, sextos con 33 puntos, llegan a este encuentro con cuatro victorias al hilo en el torneo. La más reciente fue ante el Sunderland por un claro 3-1 en el que brilló Zlatan Ibrahimovic con un gol y dos asitencias.

Manchester United vs. Middlesbrough: horarios del partido

País Hora México 9:00 a.m. Perú 10:00 a.m. Colombia 10:00 a.m. Ecuador 10:00 a.m. Venezuela 11:00 a.m. Bolivia 11:00 a.m. Uruguay 12:00 p.m. Paraguay 12:00 p.m. Chile 12:00 p.m. Argentina 12:00 p.m. Brasil 1:00 p.m.

Justamente, el sueco, con 12 anotaciones en la Premier League, habló en la previa. “Los goles pasan a segundo plano, lo primero es mi equipo, es la parte colectiva con la que yo quiero ganar. Si el colectivo lo hace bien, lo individual estará bien. Yo prefiero ganar de esa manera”, dijo para la web oficial de Manchester United.

Uno de los ingredientes más atractivos será el duelo entre los entrenadores: José Mourinho y Aitor Karanka, quienes fueron parte del comando técnico de Real Madrid hace algunos años. “Pasé tres años magníficos junto a él. Será bonito verlo de nuevo”, señaló el estratega de Middlesbrough.

Mannchester United no podrá contar con su capitán Wayne Rooney debido a una lesión. Por su parte, el ‘Boro’ no contará con Baptiste ni Fischer. Pese a ello, buscará la salir de la decimoquinta posición, la cual la ocupa con 18 puntos.

Manchester United vs. Middlesbrough: probables alineaciones

Manchester United: De Gea, Valencia, Jones, Rojo, Blind, Carrick, Mkhitaryan, Herrera, Pogba, Lingard e Ibrahimovic.

Middlesbrough: Valdés, Fabio, Chambers, Gibson, Friend, Clayton, Traoré, Forshaw, De Roon, Ramírez y Negredo.

