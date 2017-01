Manchester United vs. Reading se enfrentan por la tercera ronda de la FA Cup desde Old Trafford. Los 'Diablos Rojos' inician la participación en el torneo este sábado 7 de enero desde las 7:30 am. (horario peruano). Todas las incidencias las puedes seguir en la web de Depor.

Los clubes de la Premier League, como el Manchester United, recién se suman a la FA Cup en la tercera ronda. Después del sorteo (realizado el 5 de diciembre pasado), se determinó que el rival de los 'red devils' (vigente campeón del torneo) será el Reading de la Championship o Segunda de Inglaterra.

Para el duelo por FA Cup, José Mourinho aprovechará en darle minutos a jugadores que han tenido poca continuidad en el primer equipo del Manchester United. Además, algunas figuras de los 'diablos rojos' necesitan descanso, debido a la seguidilla de partidos que se jugaron en Premier League.

Sin Zlatan Ibrahimovic en el once titular del Manchester United, Wayne Rooney se perfila como principal figura del equipo dirigido por el portugués. En el arco, Sergio Romero irá en lugar de David de Gea. Por otro lado, Morgan Schneiderlin y Memphis Depay no será considerados para el encuentro del sábado.

El visitante, Reading, llegará a Old Trafford con un viejo conocido por todos los hinchas del Manchester United. Nada más y nada menos que Jaap Stam, exjugador de los 'red devils', hoy entrenador de los 'Reales'. "Es una gran oportunidad para demostrar todo lo que podemos hacer", dijo en la previa el holandés.

Manchester United vs. Reading: alineaciones probables

Manchester United. Romero; Shaw, Smalling, Marcos Rojo, Fosu-Mensah; Fellaini, Herrera, Pogba; Martial, Mata, Rashford.



Reading. Al Habsi; Gunter, McShane, Moore, Blackett; Van den Berg, Williams, Mc Cleary, Swift, Beerens; Kemors