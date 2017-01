Podría decirse que la llegada de Mario Balotelli al Niza marcó un antes y un después en la carrera del futbolista. Tenía poca continuidad en sus equipos anteriores, y más hacía noticia por hechos extrafutbolísticos.



Didier Drogba encaminado de vuelta a Europa: la opción que maneja el exChelsea



Sin embargo, lo que no cambió mucho es su sentido del humor que, a veces, llega al límite para muchos. Así lo demostró con unas peculiares publicaciones en Instagram, en el que se divierte del PSG, rival directo por el título del Niza en Francia.



Mario Balotelli, aprovechando algunos días de descanso por una expulsión, decidió viajar a París. No solo para pasear, sino para grabarse. "Ok, ok, pero Niza es mejor", fue su primer post, cuando estuvo al frente de la impresionante Torre Eiffel.



#nicois 🔴⚫ #toureiffelparis #niceisbetter☺😬😝 Un vídeo publicado por Mario Balotelli🇮🇹🗿👪 (@mb459) el 5 de Ene de 2017 a la(s) 10:03 PST

Eso no fue todo. Al momento que caminaba por la calles de la capital francesa, con una pícara sonrisa, dijo: "Esto es París, pero no olviden que quién está en lo más alto... es el Niza", en clara referencia a la presente Ligue 1, en la que su club es el líder.



Bielsa sorprende al mundo: el equipo con el que está "en negociaciones avanzadas" como técnico

LEE TAMBIÉN...