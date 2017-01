Luis Advíncula ya se encuentra en México. El martes en la noche arribó a Nuevo León y este miércoles en la mañana se presentó en las instalaciones de Tigres para someterse a las pruebas médicas y luego formalizar su fichaje con la entidad mexicana, en donde también se encuentran figuras de la talla de Andre-Pierre Gignac o el arquero Nahuel Guzmán.



En el video colgado por la cuenta oficial de Tigres, se puede observar cómo nuestro compatriota realiza ejercicios cardiovasculares para que los médicos – posteriormente – lo evalúen y miren que no haya ningún inconveniente para sellar su acuerdo.



-@luisadvincula17 es sometido a revisión médica como parte del proceso en su incorporación a @TigresOficial pic.twitter.com/x2L4mbkvpP — CLUB TIGRES OFICIAL (@TigresOficial) 25 de enero de 2017

El lateral derecho de la Selección Peruana no pudo continuar en Newell’s Old Boys, debido a que el cuadro leproso no ampliar su préstamo con el Bursaspor. Según informan medios en México, Advíncula se ha desligado del cuadro turco para seguir su carrera en la Liga MX.



Tigres enfrenta este domingo a Chiapas en condición de visita en la cuarto fecha del Clausura mexicano. De confirmarse su traspaso, el ex Sporting Cristal podría estar disponible a partir de la próxima fecha, cuando el cuadro de Nuevo León sea local ante Toluca.



México será la quinta liga en el extranjero en donde estará Advíncula tras antes haber pasado por la Bundesliga, el Brasileirao, el fútbol de Portugal y el de Argentina.

El viral que demuestra que Leo Messi no necesita de lujos para eludir a varios rivales (VIDEO)

LEE TAMBIÉN: