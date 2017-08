La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol tendrá que analizar las suspensiones de tres futbolistas en tres partidos distintos en la última fecha del Torneo Apertura de la Liga MX.

América, Atlas y Guadalajara, son los perjudicados y no están nada contentos por las decisiones arbitrales en sus partidos. Edson Álvarez, Stiven Barreiro y Jair Pereir fueron expulsados y los clubes apelarán.

La FMF a través de un comunicado oficial, explicó que analizará los casos para llegar a una conclusión en los partidos entre Guadalajara vs. Puebla, América vs. Lobos BUAP y Atlas vs. Cruz Azul.

"La Comisión Disciplinaria analizará las pruebas presentadas para determinar lo conducente", se explica a través del portal web de la Federación Mexicana de Futbol.

Se Presentaron Solicitudes de Inconformidad de los Clubes América, Atlas y Guadalajara https://t.co/JOOQfSWhx4 pic.twitter.com/jFw0MKsXQd — FEMEXFUT (@FMF) 21 de agosto de 2017