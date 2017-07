Sin ningún club a su cargo, Ricardo La Volpe analiza el fútbol mexicano, desde su experiencia como exfutbolista y entrenador. Así lo demostró a través de su cuenta de Facebook, en la que compartió una reflexión sobre este deporte.

Luego de tomar ejemplo a los Pumas de la UNAM, donde desde la directiva se hizo un proyecto para formar y sacar jugadores en los 80's, el argentino criticó la forma en que se conforman los equipos como América y Chivas de Guadalajara.

"Solo por aclarar que no todos trabajan bien. Como es el caso de Chivas o América, donde sus refuerzos están claros. El Rebaño compra los mejores jugadores de México como Alanís, Pereira, Salcido, a los mejores medios mexicanos como Gallito Vázquez, Pineda, Pizarro; buscan jugadores como Brizuela, Calderón o hasta repatriar a Pulido; y casos como López, que tampoco son de su escuela, sino del CECIFUT, dando esto por supuesto un gasto de más de 50 millones de dólares", afirmó Ricardo La Volpe.

En seguida, criticó el hecho de que América, Tigres y Monterrey se llenen de extranjeros y no hagan un trabajo en las Divisiones Menores que les permita sacar jugadores de sus canteras.

Aunque en el texto no lo mencionó, es evidente que Ricardo La Volpe se refirió a Juan Carlos Osorio, técnico de México, cuando mencionó el tema de las rotaciones.

"¿Por qué su técnico hace tantas rotaciones? Yo veo que en el mundo las grandes selecciones tienen a sus jugadores titulares, siendo claves para su sistema. (...) "Estamos dando un mensaje al mundo de que no tenemos grandes figuras o líderes y que no nos vean con peligro como una potencia. Esto no es solo cosa del técnico, yo creo que es un punto muy importante de los propios jugadores, porque me extraña que, en un diálogo con el cuerpo técnico, no se hable de la titularidad", dijo.

