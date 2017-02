El América recibirá, este sábado, al Cruz Azul por la octava fecha de la Liga MX. El partido, a disputarse en el estadio Azteca, irá desde las 22:00 horas (hora peruana) y podrás seguir las incidencias vía Depor.



Jémez, un "novato" en el balompié local, se medirá al veterano La Volpe, quien dirige en México desde 1983. El español y el argentino se enfrentarán en un encuentro en el que a ambos solo les sirve el triunfo.



América vs. Cruz Azul: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO PERÚ 10:00 p.m. MÉXICO 9:00 p.m. ECUADOR 10:00 p.m. COLOMBIA 10:00 p.m. VENEZUELA 10:30 p.m. BOLIVIA 11:00 p.m. PARAGUAY 00:00 a.m. URUGUAY 00:00 a.m. CHILE 00:00 a.m. ARGENTINA 00:00 a.m. BRASIL 1:00 a.m.

El partido, un clásico en México, se encendió después de que a mitad de semana La Volpe llamase "vende humo" a Jémez, quien lo "invitó" a que se lo dijera cara a cara en el Azteca.



"Que se dejen de versos, de vender humo, porque el fútbol finalmente pasa por los jugadores. Es mi punto de vista, no quiere decir que tenga la razón", declaró el exseleccionador mexicano y ex entrenador de Boca Juniors a una cadena de televisión.



Las declaraciones del argentino llegaron hasta Jémez, quien retó a su par argentino a resolver "cara a cara" sus diferencias, si es verdad que lo llamó 'vendedor de humo'.



"Si se cree en la necesidad de tener que decirme algo lo invito a que se venga conmigo a un sitio escondidito donde no nos puedan interrumpir y me diga a la cara lo que tenga que decir", dijo Jémez tras el partido en el que su equipo se impuso por 3-0 al Querétaro en la Copa MX del Clausura 2017.



La guerra de declaraciones es un ingrediente extra para el encuentro al que el Cruz Azul llegará con seis partidos sin triunfo en siete jornadas de liga, mientras que América suma cuatro derrotas.



El equipo de La Volpe se metió a la final del pasado Apertura 2016, que perdió ante Tigres el 25 de diciembre, pero no tuvo tiempo para preparar el Clausura 2017 que arrancó el 6 de enero y, aunque pospuso la primera jornada, fue corto el plazo para que los jugadores recuperasen su mejor forma.



Con esa cantidad de tropiezos, en el América, uno de los equipos más mediáticos en México, La Volpe está sujeto al escrutinio de afición y medios, al grado de que crecen los rumores sobre un posible cese.



No menos observado por prensa y aficionados es el trabajo del español Jémez, reclutado por el Cruz Azul para recuperar protagonismo. Aunque ha trabajado para darle un estilo de juego al equipo, los resultados no han llegado, en buena medida por la falta de gol.



Fuente: EFE



