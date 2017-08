América vs. Tigres UANL se enfrentan este miércoles en el marco de la sexta jornada del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX. Este partido, que promete ser el más atractivo de la fecha, se jugará en el Estadio Azteca desde las 7:00 p.m. (hora peruana). Y será transmitido por Televisa / TDN.

Las 'Águilas', tras un pésimo debut con caída ante Querétaro, se han recuperado y han conseguido cuatro triunfo consecutivos. Así, los de Coapa se ubican en el segundo lugar de la tabla con 12 puntos, uno menos que el líder Monterrey.

En la reciente jornada, el América sufrió para ganarle (3-2) al recién ascendido Lobos BUAP en Puebla. "Hicimos un gran partido, tuvimos errores bien marcados, pero más allá de eso, es el América que todos quieren ver, el que es protagonista", dijo el portero Agustín Marchesín en la previa.

América vs. Tigres UANL : horarios del partido País Hora México 7:00 p.m. Perú 7:00 p.m. Colombia 7:00 p.m. Ecuador 7:00 p.m. Venezuela 8:00 p.m. Bolivia 8:00 p.m. Chile 8:00 p.m. Paraguay 8:00 p.m. Uruguay 9:00 p.m. Argentina 9:00 p.m. Brasil 9:00 p.m. España 2:00 a.m.

Si bien Tigres UANL no está tan lejos de los primeros lugares (5°! con 8 puntos), los 'Felinos' estuvieron tras fechas sin conocer la victoria, racha que cortaron el sábado pasado cuando derrotaron por 2-1 a Pumas UNAM.

"Los partidos contra ellos siempre son parejos y no espero que vaya a ser distinto. Todos los juegos son parámetros porque todos los rivales pertenecen a la Primera división y merecen mi respeto. No le tengo miedo a ninguno, respeto sí, miedo no", dijo el entrenador de Tigres UANL, 'Tuca' Ferretti.

América vs. Tigres UANL: probables alineaciones

América: Marchesín; Aguilar, Valdez, Aguilar, Samudio, Rodríguez, Álvarez, Ibarra, Domínguez; Quintero; Peralta.

Tigres UANL: Guzmán; Ayala, Juninho, Meza, Jiménez; Dueñas, Rodríguez, Aquino; Sosa, Gignac, Vargas

