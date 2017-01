Veracruz visitará, este sábado, al América por la cuarta fecha de la Liga MX. El partido, a disputarse en el estadio Azteca, irá desde las 22:00 horas (hora peruana).



Los dirigidos por Ricardo Lavolpe no viven un buen presente y, en dos encuentros disputados en el torneo, no han sumado ninguna unidad. Sin victorias, el América se ubica en la última posición del torneo mexicano.



América vs. Veracruz: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO PERÚ 10:00 p.m. MÉXICO 09:00 p.m. ECUADOR 10:00 p.m. COLOMBIA 10:00 p.m. VENEZUELA 10:30 p.m. BOLIVIA 11:00 p.m. PARAGUAY 12:00 p.m. URUGUAY 12:00 p.m. ARGENTINA 12:00 p.m. CHILE 12:00 p.m. BRASIL 01:00 a.m.

Una victoria en sus últimos tres enfrentamientos, frente al Santos Laguna por Copa MX, lo dejan en una dinámica negativa. Las derrotas ante el Toluca y Tigres obligan al equipo capitalino a lograr una victoria cuando reciban al equipo de Pedro Gallese.

El mundial de clubes no le vino bien a los del América, que llegaron a Japón con un invicto de ocho encuentros. En el país asiático ganaron al Jenobuk Motors, perdieron ante el Real Madrid y empataron frente al Atlético Nacional. Desde entonces, una victoria, un empate y tres derrotas.

Los tiburones rojos de Veracruz, por su parte, llegan con dos victorias en sus primeros tres partidos de la competición. Sin Gallese, ausente por lesión, sus compañeros han sabido ganar al Querétaro y Atlas, perdiendo solo frente al Santos Laguna ¿Podrán ganar a un mermado América?



América vs. Veracruz: posibles alineaciones



América: Marchesín; Valdez, Goltz, Aguilar, Mares; Álvarez, Ibarra, Samudio; Da Silva; Quintero, Peralta.



Veracruz: Hernández; Alatorre, López, Álvarez, Briseño; Martínez, Arévalo, Bravo, Flores; Herrera, Reyna.



