La dura caída de México y eliminación de la Copa Oro 2017, a manos de Jamaica, enfureció a los millones de habitantes. Decenas de ellos se dejaron llevar por la furia y le dieron un hostil recibimiento al entrenador Juan Carlos Osorio, este martes.

Miles de kilómetros de distancia, exactamente, desde Londres, Javier 'Chicharito' Hernández usó su cuenta de Twitter para reprobar tales acontecimientos. Asimismo, el flamante jugador del West Ham respaldó el técnico colombiano.

"Es increíble. Estoy sin palabras al ver el video sobre la llegada del Profe Osorio a México. Me dio vergüenza, me dio coraje y más aún me dio mucha tristeza. Posiblemente me arepienta de lo que vaya a decir, pero ni a muchos otros técnicos, que se han comportado peor y han tenido resultados similares se les ha recibido así. Y a este entrenador, con la integridad de ser humano, estadísticas claras y contundentes se le recibe de esta manera", dijo el mexicano en una extenso comunicado.



Evidentemente molesto, el ex atacante de Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen prosiguió: "De verdad, tenemos mucho por aprender, tenemos mucho en qué mejorar, porque no es posible que un deporte nos haga accionar, reaccionar. comportarnos como sucedió en esta ocasión, y en otros casos en el pasado".

Esto es parte de la publicación de Chicharito Hernández en Twitter

Chicharito Hernández Chicharito Hernández

► Programación Copa MX Apertura 2017: fixture, resultados y horarios de la primera fecha

México fue eliminado de la Copa Oro al caer ante Jamica en semifinales. (Getty Images / YouTube)

► Con cariño: Ruidíaz recibió saludo de cumpleaños del Morelia con inolvidable y emotivo video