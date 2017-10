La discreta campaña en la Liga MX -incluyendo malos resultados-, la desgastada relación con los directivos de Chivas de Guadalajara hacen pensar que Matías Almeyda podría dejar el cuadro mexicano más pronto de lo esperado.

Los medios argentinos se enteraron de la actual situación del 'Pelado' y rápidamente lo relacionaron con San Lorenzo. Actualmente, el cuadro 'Cuervo' está buscando técnico y el timonel del 'Rebaño' aparece como alternativa.

Entonces, ¿es posible que Matías Almeyda deje Chivas de Guadalajara en los próximos días? Al respecto habló el presidente del cuadro argentino, Matías Lammens, para aclarar el tema sobre el DT para su institución.

"Me gusta como entrenador, es verdad, pero no hubo jamás un contacto. Tiene trabajo y no hacemos lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros", dijo el hombre fuerte de San Lorenzo, quien aceptó que le agrada Almeyda y negó acercamientos con él.