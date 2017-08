La polémica expulsión de Matías Almeyda del banquillo de la Chivas de Guadalajara no ha dejado para nada contento al entrenador argentino. A cuatro días de ese episodio en el Estadio BBVA Bancomer, el 'Pelado' continúa hablando del tema y reveló la frase que le dijo al árbitro y que, finalmente, determinó la decisión.

"Le dije algo que siento, ¿a cuántos les dolió que haya salido campeón Chivas? Entonces, por eso el línea se alejó y dijo 'este señor se va'. Cuando viene el árbitro, estaba el cuarto (árbitro) ahí y pregunta, ¿qué dijo?, y le respondí lo que dije", dijo Almeyda en conferencia de prensa.

Matías Almeyda, por otro lado, dijo este miércoles que su equipo, sin ganar en las cuatro primeras jornadas del Apertura 2017, no está cerca del nivel que pretenden. Tras levantar el título del Clausura 2017, en el arranque del actual Apertura suma tres empates y una derrota y en la quinta fecha buscará reaccionar al recibir al Puebla.



"No estamos como el torneo pasado y obviamente no estamos al nivel que pretendemos, eso está más que claro y no hay pretextos, hay que trabajar, mejorar y retomar el nivel que alguna vez mostró el equipo", dijo Almeyda en rueda de prensa tras el entrenamiento de este miércoles. "Llama la atención que el campeón pierda y se está esperando, pero aguantaremos", añadió.



