Chivas de Guadalajara vs. Puebla: se enfrentarán por la fecha 5 de la Liga MX Apertura 2017 en el Estadio Chivas. El partido se disputará el sábado 19 de agosto desde las 21:06 horas (en México y Perú) y será transmitido por TDN y Chivas TV.

Apaleado la semana pasada y con su entrenador suspendido por los próximos dos partidos, el campeón Chivas buscará lavarse la cara y sumar su primer triunfo de la temporada cuando reciba el sábado a Puebla en choque por la quinta fecha del torneo Apertura mexicano.



El Guadalajara, que igualó sus primeros tres encuentros, fue humillado 4-1 por el líder Monterrey la semana pasada por la cuarta fecha. Con tres puntos, está antepenúltimo entre los 18 equipos de la primera división mexicana.



"No estamos al nivel que pretendemos, eso está más que claro y no hay pretextos. Hay que trabajar para mejorar y retomar el nivel que aluna vez mostró el equipo", dijo el entrenador del Guadalajara, el argentino Matías Almeyda, quien fue penalizado con dos partidos por insultar a un árbitro en el encuentro ante Rayados.



"En ningún momento insulté al árbitro, ni lo maltraté. Sólo le dije una opinión que tengo", dijo Almeyda, quien afirma que su declaración al silbante fue que a muchos les dolió el campeonato de Chivas. "Estoy disconforme con lo que me toca. Me llama la atención que me dieran dos partidos, a Hernán (Cristante) por algo similar le dieron uno”.



