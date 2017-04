El español Paco Jémez, estratega del Cruz Azul, dijo que su equipo, decimoquinto en la clasificación del Clausura de la Liga MX, "está donde se merece".



El equipo de Jémez fue goleado por 3-1 por los Tiburones del Veracruz en el que quizás fue el peor partido de los 11 que ha jugado hasta el momento y que representó su quinta derrota.



"Cada equipo está, por merecimiento propio, donde tiene que estar (...) si no estamos más arriba (en la clasificación) es porque no somos merecedores y en este momento merecemos estar donde estamos", aseguró Jémez en conferencia de prensa tras el partido.



El técnico admitió que a su equipo le faltó calidad futbolística ante el Veracruz "para saber que tenía que hacer". "Hicimos lo mas difícil, que era ponernos adelante en el marcador y tuvimos ocasiones para el 2-0".



El exentrenador del Rayo Vallecano explicó que tras el gol de ventaja de su equipo tenían "un partido muy sencillo, muy fácil de jugar". "Lo hemos perdido nosotros, nos lo hemos complicado porque no ha faltado talento", comentó.



Jémez señaló que en el partido, el Cruz Azul no fue el equipo que venía demostrando ser en las últimas jornadas "y en cuanto a calidad futbolística" dijo que les había "faltado muchísimo talento".



Con limitadas posibilidades de avanzar a la liguilla por el título en la Liga, el Cruz Azul se centrará en la Copa ya que el próximo martes jugará la semifinal ante el Morelia.



FUENTE: EFE

Así celebró el Veracruz tras la victoria sobre el Cruz Azul (Captura y video: YouTube).