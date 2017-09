Cruz Azul vs. Pachuca se enfrentan este miércoles 27 de septiembre en el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX. El partido se jugará en el Estadio Hidalgo desde las 9:06 p.m. (hora peruana) y será transmitido por Fox Sports 2. La 'Máquina cementera' y los 'Tuzos' intercambiarán sus juegos como locales en la temporada 2017-18 para facilitar el enfrentamiento entre ellos tras el terremoto del martes pasado.

Como consecuencia del sismo de 7,1 grados en la escala Richter que sufrió la parte central del país hace cinco días, las autoridades de la capital recomendaron no usar el estadio Azul de la Ciudad de México, lo cual obligó a los celestes a buscar otra sede.



Para facilitar el cambio de manera directa, las directivas de de Cruz Azul y Pachuca acordaron que el miércoles los 'Tuzos' organicen el encuentro que estaba programado para la casa de los 'Azules' y que los celestes sean locales del duelo entre ambos en el Clausura 2018.

Cruz Azul vs. Pachuca: horarios del partido País Hora Honduras 9:06 p.m. México 9:06 p.m. Perú 9:06 p.m. Colombia 9:06 p.m. Ecuador 9:06 p.m. Venezuela 10:06 p.m. Bolivia 10:06 p.m. Paraguay 10:06 p.m. Chile 11:06 p.m. Uruguay 11:06 p.m. Argentina 11:06 p.m. Brasil 11:06 p.m. España 4:06 a.m.

"Estoy de lo más feliz acá en México, no tengo nada que decir, me han tratado super bien. Por mí me quedaría siempre acá en Cruz Azul porque me han tratado muy bien y me han hecho sentir como en casa. Aunque también me gustaría jugar en Europa", dijo el volante Martín Rodríguez en la previa.

Mientras que Pachuca viene de una derrota ante León, que lo coloca en el puesto trece con nueve puntos, Cruz Azul se mantiene invicto y en el cuarto lugar con quince unidades.

