El fútbol mexicano se posicionó en el mundo luego de que Tigres revolucionara el mercado contratando a André-Pierre Gignac, delantero francés. El fichaje no respondió a que el galo terminase su carrera en tierras aztecas, sino que la relance por medio de goles y jerarquía, y así fue.

Gignac no era suplente en el Olympique de Marsella, club en el que militó antes de aceptar la oferta de Tigres. El francés anotó, en la temporada 2014-15 23 tantos en 39 cotejos. El equipo mexicano no contrató a nadie que ya estaba en decadencia, sino a un goleador furtivo con hambre de gloria. En la siguiente nota descubre diez cosas que tal vez no sabías de uno de los mejores futbolistas de la Liga MX.

1. Su primer club fue el FC Lorient, donde debutó con gol en el 2004.



2. Su primer gol con Tigres fue en la Copa Libertadores ante Internacional, pero en la Liga MX fue ante las Chivas de Guadalara, el 9 de agosto del 2015.



3. Como todos, tiene un ídolo: el holandés Ruud Van Nistelrooy.



4. Es aficionado a los deportes extremos. De niño cazaba animales con su familia y tiene espíritu aventurero. Tal vez eso explique la decisión de 'aventurarse' a ir al fútbol mexicano.



5. Debutó en la selección de Francia en el 2009, mientras que participó en el Mundial del 2010 y en la última edición de la Eurocopa 2016.



6. Cuando jugaba en el Olympique de Marsella, específicamente en el 2012, el delantero fue blanco de burlas debido a su sobrepeso. Le gritaban " Un big mac para Gignac".



7. No nació en cuna de oro. El delantero francés tiene ascendencia de gitanos, quienes vivían en casas rodantes y nunca pudieron brindarle una estabilidad Cuando empezó su carrera como futbolista, vendía sus camisetas para darle dinero a su familia, ya que de pequeño hacía lo mismo con ropa en ferias.



8. Tiene familiares futbolistas. Jackes Abardonado y Yohan Mollo fueron futbolistas del Grenoble Foot 38 y Saint-Etienne respectivamente.



9. Tiene cuatro hijos. El último, Eden, nació en Ciudad de México por lo que podría ser parte de la selección azteca. El delantero declaró que le encantaría que eso sucediera.



10. Gana 4 millones de dólares al año. Es el jugador mejor pagado en la Liga MX.