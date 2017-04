Se suponía que Paco Jémez revolucionaría al Cruz Azul. Sin embargo, a la vista de los resultados, el trabajo del español no es el esperado por los hinchas azules. En el programa 'Fútbol Picante' analizaron la campaña en la Liga MX.

Los comentaristas coincidieron en que la 'Máquina Cementera' no atraviesa su mejor momento, desde que arrancó el 2017. Sin embargo, José Ramón Fernández, fiel a su estilo, fue más allá y no tuvo piedad del ex Rayo Vallecano.

"¿Qué esperaban trayendo a Paco Jémez al Cruz Azul? Que los hiciera campeones alguien que ha dirigido de línea muy baja en el fútbol España", dijo el comentarista sobre el ex entrenador del Granada.

"¿Qué necesita Cruz Azul? Ha sido un fracaso. Jémez ha sido un fracaso. Los jugadores han sido un fracaso. Los directivos han sido un fracaso. Todos son un fracaso", concluyó Fernández en 'Fútbol Picante'.