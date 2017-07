Pachuca tendrá una agenda cargada entres julio y diciembre: Liga MX, Copa MX y Mundial de Clubes. La directiva busca jugadores del extranjero para reforzar el plantel. Jackson Martínez es uno de los jugadores que aparece en la lista.

Para los 'Tuzos' es complicado comprar la ficha del colombiano. Por eso los hidalguenses solicitarán el préstamo del atacante al Guangzhou Evergrande, actual equipo del futbolista desde el año pasado.

Pachuca está dispuesto a pagar 9 millones de dólares por la cesión del ex Porto. No obstante los 'Tuzos' no están en condiciones de pagar el mismo salario que Jackson Martínez percibe en la institución asiática (14.2 millones de dólares).

Si quiere volver a la Liga MX, el delantero tendría que aceptar como sueldo la mitad de lo gana en China. Por otro lado el ex Chiapas tendría más continuidad, algo que no tiene en el Guangzhou. Felipao Scolari, su DT, casi lo ha borrado del equipo.