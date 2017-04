La crisis de Cruz Azul en la Liga MX no es una situación exclusiva de esta temporada. En cuanto a resultados, la 'Máquina cementera' la pasa mal desde el año pasado. No han podido ganar trofeos ni ser protagonistas.

Los azules no llegaron a los Liguillas en el Torneo Apertura ni en el Clausura de esta campaña. En la segunda parte del año pasado, se ubicaron en la posición 14. Por eso, los directivos decidieron cambiar de entrenador.

A pesar de la salida de Tomás Boy y la llegada de Paco Jémez, la historia de Cruz Azul no cambió. Como resultado del mal momento, el club no aparece entre los 405 clubes del ránking anual de la International Federation of Football History and Statistics (IFFHS).

El Pumas es el mejor equipo ubicado de la Liga MX, en el puesto 36. América aparece en la casilla 60, Toluca en la 69. Los campeones del Apertura y Clausura 2016, Tigres y Pachuca, en los puestos 127 y 149, respectivamente. Monterrey en 206, Guadalajara y Querétaro empatados en 236, Santos en 374 y León en 391 completan el ranking.