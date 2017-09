Luego de la tragedia ocurrida en México, cualquier tipo de ayuda es válida. Es por esto que Univisión, casa televisora encargada de transmitir la Liga MX, cederá derechos a Estados Unidos en busca de aumentar los ingresos para las víctimas.

Canales como ESPN, Fox Sports y Azteca pasarán la fecha 11 en simultáneo tanto en inglés como en español en todo el país norteamericano.

Una fuente cercana al evento, conversó con Diario Récord y explicó: “Univisión está donando los derechos de la Liga MX a Fox Sports, ESPN, Azteca América y más; se transmitirá con el objetivo de hacer 'mini teletones', durante el tiempo de la emisión se invitará a la gente a que haga donaciones. Todo será a través de Cruz Roja americana”.

La transmisión no solo será para cubrir el terremoto del pasado 19 de septiembre, también ayudará a afectados de huracanes como Irma y María en Puerto Rico, Houston y Florida.

Chivas vs Lobos BUAP, Tijuana vs Tigres, León vs América o Pachuca vs Cruz Azul, serán algunos de los partidos estelares que los americanos podrán disfrutar. Se espera que Facebook también se sume para ganar mayor audiencia y ayuda.