Se han jugado siete fechas del Apertura 2017 de la Liga MX. Y, hasta el momento, los hinchas de Lobos BUAP no han podido ver por TV a su equipo las veces que fue local: ante Santos Laguna, Pachuca y América. No obstante, la situación cambiará para el choque ante Morelia.

Y es que el equipo en el que militan los peruanos Luis Advíncula y Pedro Aquino anunció la creación de Lobos TV. Dicha plataforma permitirá ver el partido de forma gratuita y en alta definición frente a Monarcas Morelia, de Raúl Ruidíaz y Andy Polo, en el Estadio Universitario BUAP.

Lobos BUAP recibirá a Morelia este sábado 9 de septiembre desde las 5:00 p.m. (hora peruana) por la jornada ocho del certamen. Para ver el encuentro desde el teléfono móvil, tablet o computadora, solo tendrás que acceder al siguiente enlace: www.lobosbuaptv.mx

"Para la Institución, los aficionados son parte fundamental del equipo, en agradecimiento a su apoyo y paciencia, hacemos un gran esfuerzo para esta señal , para que sean testigos desde sus hogares de la entrega, pasión y compromiso que muestran nuestros jugadores y cuerpo técnico durante los noventa minutos del encuentro", publicaron en el comunicado.

Quien celebró la noticia fue el entrenador de Lobos BUAP, Rafael Puente. "Son temas en los cuales me he mantenido al margen, aunque siempre expresé que me apenaba que la gente no pudiera vernos. Espero que sea un servicio que la gente merezca. Es una excelente noticia y al final, con Lobos TV se rompen paradigmas y creo que es algo que ayuda al futbol mexicano", dijo.

