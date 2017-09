Goleador y figura de Lobos BUAP en el inicio de la Liga MX, pero con serios problemas fuera de la cancha, así es Julián Quiñones, quien ha sido separado del plantel principal de la 'manada' de manera indefinida.

A través de un comunicado compartido en el portal oficial de la institución y en redes sociales, el club informó que el atacante de 20 años de edad no cumple con el perfil que exige la entidad recién ascendida esta temporada.

Julián Quiñones no viajó con el plantel de Lobos BUAP para enfrentar a Verecruz en la fecha 9 de la Liga MX. Se sabía que no sufría de alguna lesión, sin embargo el club reveló que el jugador no entrena por un problema muscular.

Cabe destacar que el atacante estuvo involucrado en una pelea junto a William Palacios, futbolista echado de la 'manada'. En esa ocasión, el máximo artillero de la plantilla solo recibió un multa, aunque fue una llamada de atención.