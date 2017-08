Lobos BUAP: la vital función de Luis Advíncula en el equipo para generar ocasiones de gol.

El gran inicio de Lobos BUAP en la liga mexicana ha sorprendido a los especialistas aztecas. El equipo no pierde en dos fechas y es el cuadro que más goles ha marcado (6) hasta la fecha al lado de Tigres, que cuenta con la delantera más temible de todo el campeonato. Basta solo nombrar a André-Pierre Gignac, Enner Valencia y Eduardo Vargas. ¿Mérito de los atacantes? Definitivamente, pero también una buena labor del técnico Rafael Puente, así como de los carrileros del equipo, de acuerdo a un video que se ha vuelto viral en Twitter.



En este puede verse como nuestro compatriota Luis Advíncula así como su compañero Heriberto Olvera abren la cancha para generar ocasiones para los Lobos. El mexicano dio dos asistencias en el partido pasado frente a Querétaro, además de la Aquino, mientras que Advíncula siempre se proyectó con inteligencia y velocidad hacia el ataque.



Lobos juega con tres hombres en la zaga, cinco en el mediocampo y dos en el ataque. De hecho, se trata de una formación no acorde a la época en donde la mayoría de equipos usan el tradicional esquema con tres delanteros al ataque. Ahora Lobos BUAP enfrentará este sábado a Pachuca en condición de local por una nueva de la Liga MX. Los ‘Tuzos’ no han tenido un buen inicio con dos derrotas al hielo, esperando recuperándose en esta jornada.



Advíncula como Aquino deberían ser titulares en un partido, el cual tendrá como horario las 5 p.m. en Perú como México. Desde ahora, Lobos será transmitido a través de ESPN México, por lo que sus hinchas podrán ver el fútbol de nuestros compatriotas. Advíncula se asienta y esperemos que lo haga por el bien de él, así como el de la Selección.



Los directivos del cuadro poblano no quedaron satisfechos con la nueva oferta. Por eso están cerca de cerrar un acuerdo con ESPN para que desde la jornada 5 del Torneo Apertura, contra América, sean los encargados de transmitir sus juegos.



Neymar al PSG en YouTube: hinchas culés publicaron video quemando su camiseta.